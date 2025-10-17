La nuova maglia di Halloween è un omaggio all’anima di Napoli. Non è una semplice trovata commerciale, ma un viaggio nel cuore più profondo e mistico della cultura partenopea. Anche quest’anno, in collaborazione con EA7, il Napoli ha svelato la maglia speciale per Halloween, e lo ha fatto scegliendo un tema di una potenza simbolica straordinaria: un omaggio al culto delle “anime pezzentelle”. “La nuova maglia di Halloween del Napoli dedicata alle Anime Pezzentelle”: un Legame con la Storia. Lontana da zucche e fantasmi banali, la maglia di Halloween 2025 scava nell’immaginario più autentico della città. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, ecco la maglia di Halloween: dedicata a uno dei simboli più sacri della città