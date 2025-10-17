Napoli diventa capitale della ricerca artistica Al Mann tre giorni di incontri con oltre 100 protagonisti

Napoli diventa capitale della ricerca artistica. Lunedì 27 ottobre 2025, al Mann – Museo archeologico nazionale di Napoli apre Unframing Knowledge: Artistic Research Beyond Theory and Practice, il più ampio convegno internazionale dedicato alla ricerca artistica mai organizzato in Italia, ideato e promosso da NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, capofila del progetto, in collaborazione con l’ Accademia di Belle Arti di Napoli. Il convegno riunisce keynote speaker di fama internazionale, esperti di settore, artisti, un PhD Forum e 34 relatori selezionati, che presenteranno i propri lavori offrendo un’ampia panoramica della vitalità e della pluralità della ricerca artistica contemporanea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondisci con queste news

Reporting, sostenibilità e trasparenza: a Napoli il bilancio diventa strumento di crescita e fiducia - facebook.com Vai su Facebook

A NAPOLI - "Unframing Knowledge. Artistic Research Beyond Theory and Practice", al MANN il primo convegno internazionale in Italia promosso da Naba e Accademia di Belle Arti ... - Museo Archeologico Nazionale di Napoli apre Unframing Knowledge: Artistic Research Beyond Theory and Practice, il più ... Segnala napolimagazine.com

Premio Ibsa Fellowship 2024, Salvatore: «Napoli capitale internazionale della genetica» - Napoli capitale della ricerca biomedica: “Napoli è da almeno trent’anni la capitale riconosciuta in Europa della genetica e delle scienze omiche, discipline che studiano l'interazione di diverse ... Secondo ilmattino.it

Creatività, ricerca e innovazione: così Napoli diventa il paradiso delle startup - C’è una Napoli che sfugge ai luoghi comuni e agli stereotipi, che sforna brevetti e idee, e che ha velocemente scalato la classifica delle startup innovative italiane, dove la Campania si colloca da ... Lo riporta quotidiano.net