Napoli di scena a Torino Una giornata piena si scontri diretti
Il campionato di Serie A 2025-2026 si sta delineando con equilibri sorprendenti e qualche certezza già consolidata. In questa giornata, le aspettative erano alte: le grandi sono chiamate a rispondere; le medio-piccole a sfruttare eventuali passi falsi; e le outsider a giocarsi la vetrina per stupire. I big match da segnare sul calendario, in particolare Torino – Napoli. Roma vs Inter:. Senza dubbio la sfida di cartello del weekend. Roma, solida dal punto di vista difensivo, affronta un’Inter con attacco prolifico. Gasperini ha ricordato che confrontarsi con squadre del livello dell’Inter e del Napoli è “la misura” per capire le proprie reali ambizioni. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Approfondisci con queste news
Il 18 ottobre al Teatro Instabile di Napoli andrà in scena la nona edizione del Premio Talentum – Il Premio delle Eccellenze, dedicato al grande Maestro Roberto De Simone. E’ Con noi, per raccontarci questa nuova edizione del Premio, l’ideatore e regista dell - facebook.com Vai su Facebook
Torino-Napoli probabili formazioni, chi gioca: le ultime su Buongiorno, Politano, Meret, Milinkovic-Savic, Simeone e Zapata - Settima giornata di Serie A, la capolista e Campione in carica Napoli fa visita al Torino di Baroni: per gli ospiti out Lobotka, infortunato. goal.com scrive
Torino-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Napoli è in programma alle 18:00 di oggi, sabato 18 ottobre: gara valida per la 7a giornata di campionato, trasmessa in esclusiva in TV e streaming ... Secondo fanpage.it
Torino-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I campioni d'Italia arrivano al Filadelfia a caccia dell'ennesima vittoria, il club granata per dare continuità alla buona prestazione contro la Lazio ... Riporta tuttosport.com