Napoli Conte ha consapevolezza di questo momento | risparmiato l’uso di quel grande giocatore? Le ultime
Napoli, Conte gestisce il recupero di Politano: niente rischi in vista della sfida all’Inter In casa Napoli arrivano notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni, con il recupero di Matteo Politano. Tuttavia, il nuovo allenatore Antonio Conte, noto per la sua meticolosità nella gestione fisica dei giocatori, ha scelto di adottare un approccio prudente per evitare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le parole di #Conte in vista del match in casa del Torino Guarda la conferenza stampa di #TorinoNapoli sul nostro canale YouTube: https://youtube.com/live/mhyQ9ggD1nw?feature=share… #ProudToBeNapoli - X Vai su X
Cyril Ngonge ha il dente avvelenato con Conte. Domani vuole segnare in Torino-Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, intervista Hernanes: «La squadra di Conte non si ferma mai» - In campo lo chiamavano “Profeta” e quel soprannome, arrivato dal Brasile e nato per un errore (la versione originale della leggenda dice che il soprannome scelto doveva ... Secondo ilmattino.it
Napoli, l’ambizione secondo Conte: confermarsi per costruire un ciclo - Il tricolore cucito sul petto brilla sotto i riflettori del Maradona, ma la luce più intensa, a Napoli, emana da un solo uomo: Antonio Conte. Si legge su tuttonapoli.net
Tiberio Ancora: “Conte è un visionario. Con lui il Napoli può togliersi grandi soddisfazioni” - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Tiberio Ancora, ex personal trainer del Napoli di Conte. ilnapolionline.com scrive