Napoli Conte cambia tutto in attacco contro il Torino | ballottaggio apertissimo

Nel Napoli di Antonio Conte si profila un possibile cambio in attacco. Dopo la sosta per le nazionali, l’allenatore valuta alcune rotazioni per gestire energie e forma fisica. In due al momento si contendono una maglia da titolare contro il Torino, con un azzurro che appare leggermente avanti nelle scelte. La decisione definitiva arriverà dopo l’allenamento del mattino, ma l’idea di turnover prende sempre più corpo in casa Napoli. Turnover in vista per Conte. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Antonio Conte starebbe pensando ad un leggero turnover in vista del prossimo impegno del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Conte cambia tutto in attacco contro il Torino: ballottaggio apertissimo

Contenuti che potrebbero interessarti

#Napoli, #Conte ritrova due giocatori in vista del match contro il Toro: i dettagli ? L'allenatore partenopeo ritrova due big per la sfida contro il #Torino di Marco #Baroni in programma sabato #TorinoFC #ToroNews #Toro Qui l'articolo completo - X Vai su X

Torna la #SerieA, per il #Torino c'è il #Napoli #Conte gioca a tetris, tra infortuni e rientri #ToroNews #TorinoFC #Torino ? Qui per l'approfondimento - facebook.com Vai su Facebook

Conte: «Con De Bruyne è tutto chiarito: patti chiari, amicizia lunga» - Il tecnico del Napoli Antonio Conte presenterà in conferenza stampa il match di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Riporta ilnapolista.it

Napoli-Genoa 2-1 pagelle: Anguissa un gigante, Hojlund rapace, De Bruyne entra e cambia tutto - 1, i top e flop: Anguissa e Hojlund salvano il Napoli che vince in rimonta. Come scrive sport.virgilio.it

NM LIVE - Petrazzuolo: "Murales Maradona? Dipende tutto da un cavillo burocratico, il problema verrà risolto, Napoli? Conte pensa anche al futuro" - ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine. Riporta napolimagazine.com