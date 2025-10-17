Napoli Conte | Buongiorno e Politano recuperati Torino? Curiosi di capire che risposta daremo
Conte in conferenza: “Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni.”. Antonio Conte, allenatore del Napoli, della gara in trasferta contro il Torino, in programma domani alle ore 18.00, è intervenuto nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa. Queste le parole del tecnico azzurro: Si parte con un tour de force, qual è la situazione degli infortunati? Come ha ritrovato i nazionali e cosa si aspetta dal gruppo?. “Abbiamo ritrovato i nazionali, la maggior parte di loro hanno giocato tutte e due le partite, quando tornano poi bisogna essere bravi a calibrare e modulare gli allenamenti ed il reinserimento e preparare la partita. 🔗 Leggi su Parlami.eu
