Napoli Conte | Buongiorno e Politano recuperati Torino? Curiosi di capire che risposta daremo

Parlami.eu | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte in conferenza: “Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni.”. Antonio Conte, allenatore del Napoli, della gara in trasferta contro il Torino, in programma domani alle ore 18.00, è intervenuto nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa. Queste le parole del tecnico azzurro: Si parte con un tour de force, qual è la situazione degli infortunati? Come ha ritrovato i nazionali e cosa si aspetta dal gruppo?. “Abbiamo ritrovato i nazionali, la maggior parte di loro hanno giocato tutte e due le partite, quando tornano poi bisogna essere bravi a calibrare e modulare gli allenamenti ed il reinserimento e preparare la partita. 🔗 Leggi su Parlami.eu

napoli conte buongiorno e politano recuperati torino curiosi di capire che risposta daremo

© Parlami.eu - Napoli, Conte: ”Buongiorno e Politano recuperati. Torino? Curiosi di capire che risposta daremo”

Approfondisci con queste news

napoli conte buongiorno politanoNapoli-Torino, Conte ritrova Politano e Buongiorno. Baroni: «Serviranno attenzione e fame» - NAPOLI – Politano e Buongiorno tornano tra i convocati, mentre restano fuori Lobotka e Rrahmani, oltre a Lukaku. napolipiu.com scrive

napoli conte buongiorno politanoConte: "Buongiorno e Politano recuperati. Ci sarà bisogno di tutti" - Napoli l'allenatore azzurro pianifica il tour de force: "Sette partite in ventidue giorni ci daranno tante risposte" ... Scrive rainews.it

napoli conte buongiorno politanoConte: «Buongiorno e Politano recuperati. Davanti ci aspettano 7 partite in 22 giorni: servirà ruotare» - Alla vigilia della trasferta contro il Torino, in programma domani alle ore 18, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dal centro tecnico di Castel Volturno. napolipiu.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Conte Buongiorno Politano