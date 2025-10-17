Napoli celebra Luca Giordano con Accogliere ad Arte | un mese di eventi per riscoprire il genio del Barocco
Dal 18 ottobre al 29 novembre: Napoli nel segno del Barocco. Dal 18 ottobre al 29 novembre 2025, Napoli diventa un grande palcoscenico a cielo aperto per celebrare Luca Giordano, il “fa presto” della pittura barocca, a 320 anni dalla sua morte. L’occasione è la nuova edizione di “Accogliere ad Arte”, progetto curato da Progetto Museo con il contributo della Regione Campania (D.G.R.C. n. 41 del 5 febbraio 2025, Piano di Promozione Culturale). La rassegna, giunta all’ ottava edizione, unisce formazione, emozione e scoperta, coinvolgendo chi ogni giorno accoglie cittadini e turisti: tassisti, albergatori, ristoratori, personale della municipale e del trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche questi approfondimenti
UN EVENTO DEDICATO AD HAMSIK Napoli celebra la sua leggenda: un torneo di street soccer, DJ set a Piazza San Pasquale e il lancio di una collezione di abbigliamento - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli celebra Edy Reja nel giorno dei suoi 80 anni: "Uno degli artefici della rinascita azzurra” - X Vai su X
Napoli, “Accogliere ad Arte” celebra Luca Giordano: appuntamenti gratuiti - Dal 18 ottobre al 29 novembre 2025 la città di Napoli diventa palcoscenico e racconto dell’arte di Luca Giordano, uno dei massimi ... Segnala msn.com
Napoli, a Città della Scienza i weekend di Luca Giordano: al via un nuovo progetto tra arte, scienza e meraviglia - Città della Scienza si prepara a lanciare un nuovo, affascinante percorso di scoperta che intreccia la magnificenza dell'arte barocca con ... Da sciscianonotizie.it
Vomero, scompare un’altra bancarella di libri in via Luca Giordano - Una delle bancarelle dei libri di via Luca Giordano, dinanzi al plesso scolastico Vanvitelli, ha ceduto il posto a un nuovo ... Come scrive ilmattino.it