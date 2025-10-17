Napoli celebra Luca Giordano con Accogliere ad Arte | un mese di eventi per riscoprire il genio del Barocco

Dal 18 ottobre al 29 novembre: Napoli nel segno del Barocco. Dal 18 ottobre al 29 novembre 2025, Napoli diventa un grande palcoscenico a cielo aperto per celebrare Luca Giordano, il “fa presto” della pittura barocca, a 320 anni dalla sua morte. L’occasione è la nuova edizione di “Accogliere ad Arte”, progetto curato da Progetto Museo con il contributo della Regione Campania (D.G.R.C. n. 41 del 5 febbraio 2025, Piano di Promozione Culturale). La rassegna, giunta all’ ottava edizione, unisce formazione, emozione e scoperta, coinvolgendo chi ogni giorno accoglie cittadini e turisti: tassisti, albergatori, ristoratori, personale della municipale e del trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

