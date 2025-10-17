Napoli cambiano i tempi di recupero per Rrahmani | spunta una data per il rientro

Il Napoli dovrà fare a meno di Amir Rrahmani anche per la trasferta da giocare contro il Torino. Il difensore kosovaro, fermo dal 6 settembre per un problema al bicipite femorale, non ha ancora recuperato completamente dall’infortunio. Lo staff tecnico di Antonio Conte e quello medico azzurro proveranno a riaverlo a disposizione per una sfida di Serie A in particolare, ma senza forzare i tempi per evitare ulteriori e nuove complicazioni. Situazione attuale e tempi di recupero di Rrahmani. Il Napoli prosegue la preparazione in vista della gara di domani, ma dovrà rinunciare ancora a Rrahmani. Come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, il centrale non ha smaltito del tutto il problema fisico che lo tiene ai box da diverse settimane. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, cambiano i tempi di recupero per Rrahmani: spunta una data per il rientro

