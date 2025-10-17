Napoli cambiano i tempi di recupero per Rrahmani | spunta una data per il rientro
Il Napoli dovrà fare a meno di Amir Rrahmani anche per la trasferta da giocare contro il Torino. Il difensore kosovaro, fermo dal 6 settembre per un problema al bicipite femorale, non ha ancora recuperato completamente dall’infortunio. Lo staff tecnico di Antonio Conte e quello medico azzurro proveranno a riaverlo a disposizione per una sfida di Serie A in particolare, ma senza forzare i tempi per evitare ulteriori e nuove complicazioni. Situazione attuale e tempi di recupero di Rrahmani. Il Napoli prosegue la preparazione in vista della gara di domani, ma dovrà rinunciare ancora a Rrahmani. Come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, il centrale non ha smaltito del tutto il problema fisico che lo tiene ai box da diverse settimane. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ON AIR - Porrini: "I tecnici bravi cambiano se il momento non è buono, come ha fatto Conte a Napoli lo scorso anno" https://ift.tt/GveE27Q - X Vai su X
Le foglie cadono, i colori cambiano… ma la tua voglia di libertà resta. Ogni curva è un’avventura, ogni strada un nuovo ricordo. Viaggiare significa emozionarsi, ma anche sentirsi sicuri e protetti. Ovunque andrai, saremo al tuo fianco. #NapoliNCC #Esp - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, rientro-lampo per Politano: si accorciano i tempi di recupero per l'esterno - Matteo Politano, uscito acciaccato dal match contro il Genoa, è pronto. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Nessun recupero lampo, ecco quando ritornerà a disposizione Lukaku - Romelu Lukaku continua la sua riabilitazione dopo il duro infortunio subito a fine agosto. Come scrive msn.com
Napoli, Conte recupera due pilastri ma senza Rrahmani la difesa trema: ecco a quando slitta il rientro - Buongiorno e Politano saranno a disposizione per la gara col Torino che aprirà un ciclo terribile per gli azzurri, mentre il centrale kosovaro potrebbe tornare in campo solo con l’Inter ... sport.virgilio.it scrive