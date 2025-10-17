Napoli cade dal tetto di un capannone | muore operaio di 63 anni
(Adnkronos) – Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Un operaio di 63 anni, caduto dal tetto di un capannone, è morto in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore era precipitato dal tetto di un capannone a Mugnano di Napoli, mentre stava recuperando degli attrezzi da lavoro. Il 63enne è precipitato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
