Napoli cade dal tetto di un capannone | muore operaio di 63 anni

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Un operaio di 63 anni, caduto dal tetto di un capannone, è morto in ospedale.   Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore era precipitato dal tetto di un capannone a Mugnano di Napoli, mentre stava recuperando degli attrezzi da lavoro. Il 63enne è precipitato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

napoli cade dal tetto di un capannone muore operaio di 63 anni

© Ildifforme.it - Napoli, cade dal tetto di un capannone: muore operaio di 63 anni

Approfondisci con queste news

napoli cade tetto capannoneCade dal tetto di un capannone a Mugnano, morto operaio di 63 anni - Un 63enne è morto questo pomeriggio dopo un incidente sul lavoro a Mugnano (Napoli): sarebbe caduto dal tetto di un capannone ... Riporta fanpage.it

napoli cade tetto capannoneMugnano, operaio precipita dal tetto di un capannone: morto 63enne - Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Napoli: operaio di 63 anni cade dal tetto di un capannone e muore in ospedale. Segnala msn.com

napoli cade tetto capannoneOperaio precipita da tetto capannone, muore in ospedale a Napoli - Un uomo di 63 anni è deceduto nell'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere precipitato ... Come scrive espansionetv.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Cade Tetto Capannone