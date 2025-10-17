Napoli cade dal tetto di un capannone | muore operaio 63enne

17 ott 2025

Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Un operaio di 63 anni, caduto dal tetto di un capannone, è morto in ospedale Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore era precipitato dal tetto di un capannone a Mugnano di Napoli, mentre stava recuperando degli attrezzi da lavoro. Il 63enne è precipitato nel vuoto da. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

napoli cade dal tetto di un capannone muore operaio 63enne

© Imolaoggi.it - Napoli, cade dal tetto di un capannone: muore operaio 63enne

