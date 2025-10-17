Napoli brutte notizie per Rrahmani | le ultime sui tempi di recupero

del difensore centrale di Conte verso lo scontro diretto con l’Inter Cresce l’attesa in casa Napoli per il rientro di Amir Rrahmani, pilastro difensivo la cui assenza si è fatta sentire nelle ultime uscite. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione sui tempi di recupero . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli brutte notizie per rrahmani le ultime sui tempi di recupero

Napoli, brutte notizie per Rrahmani: le ultime sui tempi di recupero

