Napoli blindata oggi per l'evento con i ministri di Israele e Palestina piazze e strade chiuse e bus deviati

Napoli blindata per la Conferenza MED Dialoghi Mediterranei, l'evento della Farnesina con i ministri degli Esteri dei paesi del Mediterraneo. Chiuse anche oggi piazza del Plebiscito e varie piazze e strade in centro. Bus deviati e sospesi. Il piano viabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

