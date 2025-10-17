Napoli 13enne sfreccia su minimoto illegale ai Decumani facendo lo slalom tra i turisti | denunciato il padre
La Guardia di Finanza ha bloccato un bimbo di 13 anni che sfrecciava in mini-moto, senza casco, senza targa e non omologata, tra i vicoli del centro storico di Napoli affollati di turisti. Denunciato il padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
