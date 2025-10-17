Napoli 13enne sfreccia in minimoto tra i Decumani | denunciato il padre
La Guardia di Finanza sequestra il mezzo non omologato: contestate guida senza casco e mancanza di assicurazione al padre del giovane sorpreso a sfrecciare a bordo di una mini moto con motore a scoppio tra i vicoli dei Decumani. Attimi di pericolo ieri tra i vicoli dei Decumani, dove la Guardia di Finanza ha fermato . 🔗 Leggi su 2anews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Chiara Jaconis uccisa a Napoli da una statuetta lanciata dal balcone da un 13enne: sotto accusa i genitori del ragazzino - facebook.com Vai su Facebook
"Buonasera Borrelli, com’è possibile che ai cittadini comuni non venga permesso visitare lo stadio di Napoli, mentre ai parenti dei capo clan di Secondigliano invece è stato concesso?" - X Vai su X
Napoli, 13enne sfreccia su minimoto illegale ai Decumani facendo lo slalom tra i turisti: denunciato il padre - moto, senza casco, senza targa e non omologata, tra i vicoli del centro storico ... Scrive fanpage.it
Napoli, 13enne in sella a mini-moto: denunciato il genitore - I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli, durante ... Riporta msn.com
In minimoto a 13 anni sfreccia tra i vicoli del centro storico: denunciati i genitori per abbandono di minore - I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, durante un servizio di controllo economico nella zona del centro storico, hanno notato una mini moto non omologata alla ... napolitoday.it scrive