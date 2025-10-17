Napoli 13enne sfreccia in minimoto tra i Decumani | denunciato il padre

2anews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza sequestra il mezzo non omologato: contestate guida senza casco e mancanza di assicurazione al padre del giovane sorpreso a sfrecciare a bordo di una mini moto con motore a scoppio tra i vicoli dei Decumani. Attimi di pericolo ieri tra i vicoli dei Decumani, dove la Guardia di Finanza ha fermato . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli 13enne sfreccia in minimoto tra i decumani denunciato il padre

© 2anews.it - Napoli, 13enne sfreccia in minimoto tra i Decumani: denunciato il padre

