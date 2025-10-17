Napoletani in trasferta truffano due ultranovantenni

Napolitoday.it | 17 ott 2025

Due uomini, di 22 e 39 anni, entrambi residenti a Napoli e con precedenti specifici, sono stati arrestati in flagranza di reato a Matera dalla Polizia di Stato per il reato di truffa aggravata e continuata, in concorso, ai danni di due donne di Matera, di 91 e 96 anni. Le vittime, contattate per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

