Napoletani in trasferta truffano due ultranovantenni
Due uomini, di 22 e 39 anni, entrambi residenti a Napoli e con precedenti specifici, sono stati arrestati in flagranza di reato a Matera dalla Polizia di Stato per il reato di truffa aggravata e continuata, in concorso, ai danni di due donne di Matera, di 91 e 96 anni. Le vittime, contattate per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
