Nancy Brilli il doloroso trauma subito a dieci anni | il ricordo a Ballando con le Stelle

Tvzap.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi Tv, Nel backstage di Ballando con le Stelle, Nancy Brilli ha vissuto un momento carico di emozione insieme a Francesca Fialdini. In un periodo già segnato dalla sofferenza per la perdita della sua cagnolina, l’attrice ha deciso di aprirsi e parlare pubblicamente di una ferita molto più profonda: la morte della madre, avvenuta quando era solo una bambina. Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, il famosissimo cantante scende in pista: il colpaccio di Milly Carlucci Nancy Brilli, l’infanzia difficile e la convivenza con la nonna. In una precedente intervista rilasciata a Vanity Fair, Brilli aveva ricordato cosa accadde dopo quel lutto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

nancy brilli il doloroso trauma subito a dieci anni il ricordo a ballando con le stelle

© Tvzap.it - Nancy Brilli, il doloroso trauma subito a dieci anni: il ricordo a Ballando con le Stelle

Altre letture consigliate

nancy brilli doloroso traumaNancy Brilli, il doloroso trauma subito a dieci anni: il ricordo a Ballando con le Stelle - Nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, Nancy Brilli si apre con Francesca Fialdini: il dolore e il trauma per la madre scomparsa. Scrive donnaglamour.it

nancy brilli doloroso traumaNancy Brilli: “Selvaggia Lucarelli e il ‘bonus lutto’? Battuta uscita male”/ “Spaventata dietro le quinte…” - ”. ilsussidiario.net scrive

Nancy Brilli e la tragica malattia che l’ha colpita: otto operazioni, ecco come sta oggi - La rinascita di Nancy Brilli dopo anni di un lungo calvario di dolore: dal dramma della malattia alla gioia di essere madre ... Scrive donnapop.it

Cerca Video su questo argomento: Nancy Brilli Doloroso Trauma