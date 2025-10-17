Personaggi Tv, Nel backstage di Ballando con le Stelle, Nancy Brilli ha vissuto un momento carico di emozione insieme a Francesca Fialdini. In un periodo già segnato dalla sofferenza per la perdita della sua cagnolina, l’attrice ha deciso di aprirsi e parlare pubblicamente di una ferita molto più profonda: la morte della madre, avvenuta quando era solo una bambina. Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, il famosissimo cantante scende in pista: il colpaccio di Milly Carlucci Nancy Brilli, l’infanzia difficile e la convivenza con la nonna. In una precedente intervista rilasciata a Vanity Fair, Brilli aveva ricordato cosa accadde dopo quel lutto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Nancy Brilli, il doloroso trauma subito a dieci anni: il ricordo a Ballando con le Stelle