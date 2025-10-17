Nainggolan | Non ho rimpianti ho avuto una grande carriera Vi dico quando smetterò

Inter News 24 Le parole di Radja Nainggolan, ex centrocampista dell’Inter, sulla sua carriera nel mondo del calcio. Tutti i dettagli in merito. Nessun ritiro all’orizzonte per Radja Nainggolan. L’ex centrocampista dell’ Inter, intervistato dal portale belga Sudinfo, ha chiarito di non avere alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, spiegando di divertirsi ancora molto in campo e di sentirsi pienamente motivato a continuare la sua carriera. SMETTERE CON IL CALCIO – So che quando finalmente smetterò, mi mancherà il calcio. Ho già avuto quella sensazione quando ho dovuto fermarmi per sette mesi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nainggolan: «Non ho rimpianti, ho avuto una grande carriera. Vi dico quando smetterò»

News recenti che potrebbero piacerti

Nainggolan: “Ho avuto una grande carriera, non cambierei nulla. Fuori dal campo…” - L'ex centrocampista dell'Inter non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo: "Non è la mia ultima stagione" ... Lo riporta msn.com

Nainggolan: "Io esempio in campo". Poi l'annuncio a sorpresa sulla sua carriera - Radja Nainggolan ha parlato dell'attualità e dei suoi progetti futuri mettendo in evidenza la grande voglia di continuare a giocare a calcio. Segnala msn.com

Nainggolan: "Ho rifiutato la Juventus perché non volevo vincere come Padoin" - Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, è stato protagonista del podcast Calcio Franco, in onda sul canale YouTube di Fantalab, parlando così della sua esperienza in Sardegna: ... Scrive tuttomercatoweb.com