Nainggolan ancora | Futuro? Vi svelo cosa farò nei prossimi mesi con il calcio
Nainggolan: nessuna intenzione di fermarsi: «continuo finché mi diverto e sto bene» Radja Nainggolan non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. L’ex centrocampista di Roma, Cagliari e Inter, oggi in forza al Lokeren in Belgio, ha chiarito la propria volontà di restare in campo finché il fisico e la passione lo sosterranno. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Nainggolan: «Rudi Garcia grande persona. Se mi chiamasse a lavorare con lui…» - Le parole dell’ex centrocampista della Roma sull’attuale ct del Belgio Un rapporto umano eccezionale, un legame che va ol ... Scrive calcionews24.com
Nainggolan: "McTominay buono per il Fanta. Koné? Forte, ma come tanti. Dovbyk un bluff" - “Per il Fantacalcio ci può stare perché fa dei gol, ma io in una stagione ne ho fatti 11 e non mi ... Secondo gazzetta.it