Myanmar perché quella tra ribelli e governativi è diventata una guerra di logoramento

Negli ultimi mesi la giunta militare del Myanmar ha riconquistato diversi territori precedentemente perduti e finiti nelle mani della resistenza. La guerra civile che sta lacerando la nazione dal 2021 non si ferma. Al contrario, si sta trasformando in una preoccupante guerra di logoramento mentre il Paese e i suoi abitanti sono costretti a sopportare un angosciante pantano geopolitico. Le forze governative, guidate dal generalissimo Min Aung Hlaing, hanno ripreso a martellare le aree controllate dai ribelli, termine ormai generico e sfumato che include sia le Forze di difesa popolare (Pdf), filo democratiche, sia le varie minoranze etniche locali organizzate in molteplici gruppi armati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

