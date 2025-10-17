Mutu, l’ex attaccante viola non ha dubbi: l’ex Juve è l’uomo giusto per trascinare la squadra, ma serve continuità e il supporto del gruppo. Un’investitura che arriva da un ex numero 10 che, a Firenze, ha lasciato un segno indelebile. Adrian Mutu, in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, ha analizzato il difficile momento della Fiorentina, individuando in Moise Kean l’uomo giusto per guidare la riscossa. Per l’ex attaccante rumeno, il centravanti ex Juventus ha tutte le carte in regola per diventare il trascinatore della squadra viola. Mutu: la ricetta per la rinascita di Kean. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mutu sicuro sull’ex Juventus: «Ha le caratteristiche giuste per trascinare, ma serve che trovi continuità»