Mutu sicuro sull’ex Juventus | Ha le caratteristiche giuste per trascinare ma serve che trovi continuità

Juventusnews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mutu, l’ex attaccante viola non ha dubbi: l’ex Juve è l’uomo giusto per trascinare la squadra, ma serve continuità e il supporto del gruppo. Un’investitura che arriva da un ex numero 10 che, a Firenze, ha lasciato un segno indelebile.  Adrian Mutu, in una lunga intervista concessa al  Corriere dello Sport, ha analizzato il difficile momento della  Fiorentina, individuando in  Moise Kean  l’uomo giusto per guidare la riscossa. Per l’ex attaccante rumeno, il centravanti ex  Juventus  ha tutte le carte in regola per diventare il trascinatore della squadra viola. Mutu: la ricetta per la rinascita di Kean. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

