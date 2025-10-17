Musiche dal mondo con Hearthbeat festival a Firenze
Firenze, 17 ottobre 2025 - Torna a Firenze (e dintorni) dal 23 ottobre al 30 novembre 'Hearthbeat', il festival di musiche del mondo: in totale sono previsti 14 concerti, presentazioni di libri, proiezioni di film che interessano Europa, Africa e Asia. Sono coinvolti circa 120 musicisti, provenienti da 19 nazioni diverse. Il concerto inaugurale sarà al puccini con i Kokoronko, una delle formazioni più importanti del nuovo movimento jazz inglese: la data è l'occasione per la presentazione dell'album Tuff Times Never Last. A seguire (25 ottobre) ci sarà la star internazionale del desert blues Bombino che torna ospite dopo il concerto dell'edizione 2023. 🔗 Leggi su Lanazione.it
