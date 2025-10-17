Musica partirà da Spoleto il tour europeo 2026 di Nek
Dopo "Nek Hits - Live", tour con cui ha attraversato tutta l’Italia, da marzo 2026 Filippo Neviani, in arte Nek, si esibirà live in Italia e in Europa. La data zero si terrà in Umbria domenica 1 marzo 2026, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menottidi Spoleto, nell'ambito della stagione Tourné, per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
