Musica partirà da Spoleto il tour europeo 2026 di Nek

Dopo "Nek Hits - Live", tour con cui ha attraversato tutta l’Italia,  da marzo 2026 Filippo Neviani, in arte Nek, si esibirà live in Italia e in Europa. La data zero si terrà in Umbria domenica 1 marzo 2026, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menottidi Spoleto, nell'ambito della stagione Tourné, per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

