GROSSETO "Creare un ponte di comunicazione tra le forze armate e cittadinanza - afferma il comandante provinciale dei carabinieri, Sebastiano Arena - all’interno delle nostre caserme per grazie all’arte musicale". Così viene aperta la 15esima edizione de ’ La voce di ogni strumento ’ il festival musicale organizzato da Angimus con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. "Mettere insieme la cultura - afferma l’assessore Luca Agresti - sociale con la bellezza della musica e delle forze armate, c’è un grandissimo impegno ogni giorno dei volontari, è importante proseguire su questo percorso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica in caserma. Agimus presenta i nove concerti