Musica immersiva al Circolo della Stampa il viaggio multisensoriale nella Campania
"Musica Immersiva": un viaggio multisensoriale nella Campania grazie alla realtà virtuale Sabato 24 e domenica 25 al Circolo della Stampa di Avellino (Corso Vittorio Emanuele 6) arriva Musica Immersiva, un progetto dell'associazione Musikarma ETS nato dall'idea del presidente e pianista Giovanni.
