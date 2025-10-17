Musetti perde contro il servizio di Mpetshi Perricard che spacca anche i bicchieri in tribuna | cosa cambia in ottica Atp Finals | La nuova classifica Race
Lorenzo Musetti perde contro Giovanni Mpetshi Perricard (che si prende la rivincita dopo quattro sconfitte consecutive) e viene eliminato ai quarti di finale dell’Atp di Bruxelles. 6-4 7-6 il finale in un’ora e 24 minuti di gioco in favore del francese, che ha avuto un ottimo rendimento al servizio, nonostante Musetti abbia anche avuto due set point nel tie break del secondo set. Una sconfitta che non compromette ovviamente il cammino del carrarino verso le Atp Finals di Torino, ma che offre una buona chance a Felix Auger-Aliassime. Il canadese è infatti ancora in gioco nel torneo, ai quarti di finale contro l’americano Spizzirri, e vincendo può accorciare nella classifica Race verso Torino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
