Musetti delude a Bruxelles l’azzurro eliminato da Mpetshi Perricard

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti fuori ai quarti di finale dell'Atp 250 di Bruxelles. L'azzurro, numero otto del mondo, è stato battuto oggi, venerdì 17 ottobre, in due set dal francese Giovanni Mpetshi Perricard, che ne ranking occupa la 37esima posizione, in due set con il punteggio di 6-4 7-6 (10-8) in meno di un'ora e .

