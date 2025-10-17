Musei gratis in Toscana la domenica | la guida agli oltre 40 beni culturali gratuiti

Per tutto l'anno, ogni prima domenica del mese i luoghi della cultura statali di tutta Italia aprono gratuitamente le porte ai visitatori provenienti da tutto il mondo. Gli Uffizi e il Giardino di Boboli sono alcuni degli esempi più conosciuti in Toscana, ma sono molti i siti visitabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musei gratis in Toscana la domenica: la guida agli oltre 40 beni culturali gratuiti

Scopri altri approfondimenti

FIRENZE, MUSEI GRATIS DOMENICA 5 OTTOBRE 2025 Prima domenica del mese musei gratis Uffizi, Palazzo Pitti, Galleria dell’Accademia, Giardino di Boboli, Museo Archeologico, Cappelle Medicee, Museo di San Marco, Cenacolo di Andrea del Sarto., M - facebook.com Vai su Facebook

Musei gratis domenica 5 ottobre: tutte le mostre in programma e visitabili https://ift.tt/whzrjfy - X Vai su X

Musei gratis in Toscana la domenica: la guida agli oltre 40 beni culturali gratuiti - Per tutto l'anno, ogni prima domenica del mese i luoghi della cultura statali di tutta Italia aprono gratuitamente le porte ai visitatori provenienti da tutto il mondo. Scrive lanazione.it

Pisa, città e provincia: quattro luoghi che ripercorrono la storia del territorio - I musei visitabili gratuitamente nell'area pisana approfondiscono diversi aspetti della tradizione della città ... Riporta lanazione.it

Ottobre di eventi: cosa fare a Firenze e nel fiorentino tra musei gratis, fiere, vintage e artigianato - Dal 4 al 6 ottobre a Bagno a Ripoli torna l'Antica Fiera di Antella, con mercatino Arte e Mestieri, laboratori per bambini, giostre in piazza, esposizione zootecnica. Si legge su 055firenze.it