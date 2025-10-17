Musei del sorriso Inedito recital tra i motori

Lanazione.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via una nuova settimana ricca di eventi che coinvolgono il territorio provinciale, nell’ambito del quarto festival “I Musei del Sorriso”, organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il primo evento, avvenuto giovedì nella chiesa di San Francesco, protagonista Beppe Severgnini, ha riscosso un grande successo. A questo punto la tappa da non perdere è quella di domani, sabato 18 ottobre, a Borgo a Mozzano con il concerto “Note di libertà”, ospitato nel suggestivo giardino, del Circolo “L’Unione” con inizio alle ore 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

musei del sorriso inedito recital tra i motori

© Lanazione.it - Musei del sorriso. Inedito recital tra i “motori“

Leggi anche questi approfondimenti

musei sorriso inedito recitalI Musei del Sorriso, in San Francesco c’è ‘L’arte di invecchiare con filosofia’ con Beppe Severgnini - Grande appuntamento giovedì (16 ottobre) con Il racconto di Socrate, Agata e il Futuro a teatro. Come scrive luccaindiretta.it

"I Musei del Sorriso". Dalla poesia agli spettacoli. Quaranta eventi in 6 mesi - Con più di quaranta eventi in sei mesi torna il festival diffuso ‘I musei del sorriso’, giunto alla quarta edizione. Secondo lanazione.it

"I musei del sorriso". Sul palco c’è Talitha Kum - Una settimana ricca di appuntamenti e spettacoli nella Piana, grazie al quarto festival "I Musei del Sorriso", organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca in collaborazione ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Musei Sorriso Inedito Recital