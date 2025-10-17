Al via una nuova settimana ricca di eventi che coinvolgono il territorio provinciale, nell’ambito del quarto festival “I Musei del Sorriso”, organizzato dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il primo evento, avvenuto giovedì nella chiesa di San Francesco, protagonista Beppe Severgnini, ha riscosso un grande successo. A questo punto la tappa da non perdere è quella di domani, sabato 18 ottobre, a Borgo a Mozzano con il concerto “Note di libertà”, ospitato nel suggestivo giardino, del Circolo “L’Unione” con inizio alle ore 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musei del sorriso. Inedito recital tra i “motori“