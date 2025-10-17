Muore un noto ristoratore si è ribaltato col trattore

Sarzana, 17 ottobre 2025 – Stava lavorando nel terreno a poca distanza dalla sua abitazione quando si è ribaltato e il pesante mezzo lo ha travolto senza lasciargli scampo. La tragedia è accaduta a metà pomeriggio di ieri in via di Ponte nel quartiere cittadino di Crociata e la vittima è Sigh Gurden un noto ristoratore titolare del locale Punjabi di via Aurelia a Sarzana. L’uomo di 51 anni era un volto molto conosciuto in città proprio perchè da anni aveva portato la cucina tipica del suo paese arricchendola con diversi prodotti anche del territorio. Ieri intorno alle 16 stava eseguendo alcuni lavori agricoli a bordo del suo trattore e per circostanze ancora da chiarire ha perso il controllo e si è ribaltato rimanendo schiacciato. 🔗 Leggi su Lanazione.it