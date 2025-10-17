Muore per infezioni contratte dopo un intervento | un milione di euro di risarcimento alla famiglia

La famiglia di un uomo della provincia di Napoli è stata risarcita con un milione di euro: il paziente, dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico, ha contratto infezioni post-operatorie che ne hanno cagionato la morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

