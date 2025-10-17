Muore per infezioni contratte dopo un intervento | un milione di euro di risarcimento alla famiglia

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia di un uomo della provincia di Napoli è stata risarcita con un milione di euro: il paziente, dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico, ha contratto infezioni post-operatorie che ne hanno cagionato la morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

muore infezioni contratte dopoMuore per infezioni contratte dopo un intervento: un milione di euro di risarcimento alla famiglia - La famiglia di un uomo della provincia di Napoli è stata risarcita con un milione di euro: il paziente, dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico ... Segnala fanpage.it

muore infezioni contratte dopoMuore l'influencer Adair Mendes Dutra Junior: aveva avuto complicazioni dopo un'operazione di chirurgia estetica agli occhi - L'influencer aveva raccontato di aver contratto un'infezione dopo l'intervento per ottenere i cosiddetti «occhi da volpe» ... Secondo msn.com

muore infezioni contratte dopoInfluencer muore a 31 anni dopo un'operazione di chirurgia estetica agli occhi: «Aveva ancora tanti sogni da realizzare». Cos'è il "fox eye" - Un influencer di 31 anni è morto dopo essersi sottoposto a un intervento di chirurgia estetica agli occhi, la "fox eye surgery". Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Muore Infezioni Contratte Dopo