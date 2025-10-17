Muore da sola in casa trovata cadavere dopo un anno
Per quasi un anno nessuno si è accorto della sua assenza. Solo pochi giorni fa, il silenzio che avvolgeva l?appartamento di piazza Galilei a Vercelli è stato interrotto dal. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
