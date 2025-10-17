Muore cadendo dalla pianta | il dramma di Celestino

Si chiamava Celestino Ricchini l'uomo di 80 anni, originario di Lumezzane, rimasto vittima del tragico incidente avvenuto ieri in località Navà, al confine tra Agnosine e Bione. La comunità lumezzanese si stringe ora attorno alla famiglia, colpita da un dolore inatteso.L'anziano è precipitato da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Agnosine, 80enne di Lumezzane muore cadendo da una pianta - X Vai su X

Precipita da un pavimento sopraelevato, cadendo a 5 metri d’altezza: muore un operaio tunisino. Sul posto i carabinieri, che indagano per chiarire la dinamica di quanto avvenuto - facebook.com Vai su Facebook

Agnosine, precipita da una pianta: muore un uomo di 80 anni - La dinamica è ancora da chiarire, ma sembra che l’anziano stesse svolgendo dei lavori o una potatura, quando è caduto da un’altezza di tre metri ... Si legge su msn.com

Perde l'equilibrio e precipita nel vuoto mentre sta pulendo le tapparelle, donna muore sul colpo: inutili i tentativi di rianimarla - Mentre stava pulendo le tapparelle una donna di 68 anni ha perso la vita cadendo accidentalmente dal primo piano della propria abitazione in ... Segnala msn.com