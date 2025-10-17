Muore cadendo dalla pianta | il dramma di Celestino

Bresciatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamava Celestino Ricchini l'uomo di 80 anni, originario di Lumezzane, rimasto vittima del tragico incidente avvenuto ieri in località Navà, al confine tra Agnosine e Bione. La comunità lumezzanese si stringe ora attorno alla famiglia, colpita da un dolore inatteso.L'anziano è precipitato da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

