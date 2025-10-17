Muore a soli 60 anni in ospedale la donna stava per essere dimessa Era stata operata una settimana fa

Viareggio, 16 ottobre 2025 – Era stata operata venerdì scorso all’ ospedale «Versilia» per un’ infiammazione ai diverticoli. Tutto bene, intervento riuscito, come da prassi c’era da fare qualche giorno di cura antibiotica e niente più. All’inizio aveva accusato un po’ di stordimento per l’ anestesia, poi ha ripreso subito a mangiare. Ma due giorni fa, quando avrebbe dovuto far ritorno a casa, ha cominciato ad accusare un malessere da cui sembrava essersi ripresa. «Vado a prendere l’ultimo antibiotico e poi la dimettiamo», le ha detto qualche ora dopo l’infermiera. Il tempo di rientrare nella stanza, saranno passati non più di cinque minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore a soli 60 anni in ospedale, la donna stava per essere dimessa. Era stata operata una settimana fa

