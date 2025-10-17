Mundys unisce l' America c' è Brightline nel mirino
Mentre Mundys continua con il suo progetto sul fronte della mobilità sostenibile in Italia, creando più di 1.350 punti di ricarica per i veicoli elettrici in ambito autostradale ed aeroportuale, torna a guardare anche verso l'estero. Questa volta, nel mirino della società italiana delle infrastrutture, guidata da Andrea Mangoni, c'è Brightline, azienda ferroviaria americana che possiede la linea che collega Miami a Orlando. L'interesse per il settore ferroviario da parte di Mundys non dovrebbe sorprendere. L'azienda, che già gestisce concessioni aeroportuali e autostradali in numerosi Paesi, è infatti già presente come azionista di Gatelink, operatore dell'Eurotunnel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
