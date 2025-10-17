MULTI RPCN 1.44 | Nuovi WorldID e Miglioramenti alla Stabilità

La compatibilità multiplayer di RPCS3 continua a migliorare grazie agli sviluppatori di RPCN, il server che implementa le funzionalità online per l’emulatore. Oggi annunciamo il rilascio della versione 1.4.4, un aggiornamento che porta con sé importanti aggiustamenti e un significativo ampliamento del supporto per diversi titoli. Cosa è RPCN?. Per chi non lo conoscesse, RPCN è un server che replica le funzionalità multiplayer della PlayStation Network per RPCS3. Grazie ad esso, gli utenti possono godere di: Matchmaking e creazione di stanze.. Classifiche (Scoreboards).. Salvataggi su cloud (Title User Storage). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net