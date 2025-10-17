MULTI POP-FE v1.23 | Risolto il problema CHDMAN e nuove funzionalità

POP-FE, il tool essenziale per gli appassionati di PlayStation che vogliono convertire e installare i propri giochi PSX su diverse piattaforme, raggiunge la versione v1.23 con una correzione importante e numerosi miglioramenti. CHDMAN Disabilitato: Preferire il formato Redump CUEBIN. Nella versione corrente, l’utility CHDMAN presenta problemi di funzionamento. Per questo motivo, è stata disabilitata temporaneamente. Il modo migliore per archiviare le immagini disco è e rimane il formato Redump CUEBIN. POP-FE automatizza il processo di conversione delle immagini disco PSX e la loro installazione su varie piattaforme, tra cui: PSP PS VITA. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net