MULTI POP-FE v1.23 | Risolto il problema CHDMAN e nuove funzionalità

Gamesandconsoles.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

POP-FE, il tool essenziale per gli appassionati di PlayStation che vogliono convertire e installare i propri giochi PSX su diverse piattaforme, raggiunge la versione  v1.23  con una correzione importante e numerosi miglioramenti. CHDMAN Disabilitato: Preferire il formato Redump CUEBIN. Nella versione corrente, l’utility  CHDMAN  presenta problemi di funzionamento. Per questo motivo, è stata  disabilitata temporaneamente. Il modo migliore per archiviare le immagini disco è e rimane il formato Redump CUEBIN. POP-FE automatizza il processo di conversione delle immagini disco PSX e la loro installazione su varie piattaforme, tra cui: PSP PS VITA. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Multi Pop Fe V123