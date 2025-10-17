Multa da 5mila euro perché passa la dogana con 28 pacchetti di sigarette | il video

Quicomo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su gentile concessione di Tio.ch proponiamo il video dello scambio di battute tra i finanzieri e l'uomo che ha oltrepassato la dogana non presidiata di Lanzo d'Intelvi portando con sé, dalla Svizzera all'Italia, 28 pacchetti di sigarette mentre andava in vacanza. Per lui una multa da 5mila euro. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

