Mulazzano nomina il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Ilgiorno.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mulazzano (Lodi), 17 ottobre 2025 – Mulazzano si dota del garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.  Nella giornata di oggi venerdì 17 ottobre la nuova figura è stata accolta in municipio dall’assessore all’Istruzione Annunciata Cremonesi, dall'assessore ai Servizi Sociali Roberta Samarati e dal sindaco Michael Gola. Si tratta di Adelaide Nucera.  Il sindaco ha detto: “La figura introdotta del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, fortemente voluta da questa amministrazione, sin dal primo giorno di insediamento, rappresenta una introduzione chiave nel sostegno ai nostri piccoli grandi cittadini e alle rispettive famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

