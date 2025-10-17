Mulazzano nomina il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Mulazzano (Lodi), 17 ottobre 2025 – Mulazzano si dota del garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Nella giornata di oggi venerdì 17 ottobre la nuova figura è stata accolta in municipio dall’assessore all’Istruzione Annunciata Cremonesi, dall'assessore ai Servizi Sociali Roberta Samarati e dal sindaco Michael Gola. Si tratta di Adelaide Nucera. Il sindaco ha detto: “La figura introdotta del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, fortemente voluta da questa amministrazione, sin dal primo giorno di insediamento, rappresenta una introduzione chiave nel sostegno ai nostri piccoli grandi cittadini e alle rispettive famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mulazzano nomina il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - La psicologa Adelaide Nucera è la nuova figura comunale: “Sarò un punto di ascolto e tutela per i più piccoli”. Scrive ilgiorno.it
Siracusa, il gruppo del Pd: “si proceda subito con la nomina del garante dei diritti dell’Infanzia” - Il Comune di Siracusa può finalmente implementare il Garante dei diritti dell'infanzia. Come scrive siracusanews.it
Susanna Mantovani nominata Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: “Orgogliosa del compito” - Laureata in filosofia, docente della Bicocca, è stata anche assessora all’Educazione del Comune di Milano. msn.com scrive