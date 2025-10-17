Muharemovic | Sassuolo ci stiamo accorgendo di essere forti L’interesse di Inter e Juve fa piacere
. Parla il centrale neroverde La stagione 20252026 si preannuncia come quella della consacrazione per Tarik Muharemovic, un’annata che il difensore non ha intenzione di sbagliare. Le sue prestazioni con la maglia del Sassuolo sono tutt’altro che passate inosservate. Il centrale bosniaco, cresciuto nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
