Muharemovic Juve il difensore apre le porte a un possibile ritorno in bianconero? Queste parole non lasciano dubbi | ecco cosa può succedere nei prossimi mesi

Muharemovic Juve, il difensore apre le porte a un possibile ritorno in bianconero? Ecco cosa ha detto. Un percorso di crescita che lo ha portato dalla Juventus Next Gen a essere uno dei difensori più promettenti della Serie A. Tarik Muharemovic, centrale del Sassuolo, sta stupendo tutti, e il suo nome è tornato prepotentemente sui taccuini delle big, inclusa quella Juventus che lo ha formato e che ora sogna un suo ritorno. In una recente intervista a Tuttosport, lo stesso giocatore ha parlato di questa possibilità. INTERESSE JUVE E INTER – «Fa molto piacere, per quanto in questo momento io sia unicamente concentrato sul Sassuolo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

