Muharemovic Juve il difensore apre le porte a un possibile ritorno in bianconero? Queste parole non lasciano dubbi | ecco cosa può succedere nei prossimi mesi
Muharemovic Juve, il difensore apre le porte a un possibile ritorno in bianconero? Ecco cosa ha detto. Un percorso di crescita che lo ha portato dalla Juventus Next Gen a essere uno dei difensori più promettenti della Serie A. Tarik Muharemovic, centrale del Sassuolo, sta stupendo tutti, e il suo nome è tornato prepotentemente sui taccuini delle big, inclusa quella Juventus che lo ha formato e che ora sogna un suo ritorno. In una recente intervista a Tuttosport, lo stesso giocatore ha parlato di questa possibilità. INTERESSE JUVE E INTER – «Fa molto piacere, per quanto in questo momento io sia unicamente concentrato sul Sassuolo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
L’Inter non molla l’ex #Juve #Muharemovic Casting a due per la difesa del futuro - X Vai su X
Muharemovic nel mirino dell'Inter: a quanto lo aveva venduto la Juventus e quanto vale la percentuale sulla futura rivendita - facebook.com Vai su Facebook
Muharemovic Juve, potrebbe davvero tornare in bianconero? Si apre un nuovo scenario per il futuro del difensore cresciuto a Torino. Novità importanti - Novità importanti Un talento “made in Juve”, un rimpianto che cresce e un ... juventusnews24.com scrive
Muharemovic: «Sassuolo, ci stiamo accorgendo di essere forti. L’interesse di Inter e Juve fa piacere» - Parla il centrale neroverde La stagione 2025/2026 si preannuncia come quella della consacrazione ... Da calcionews24.com
Muharemovic sempre nel mirino dell'Inter, ma anche la Juve pensa al centrale - Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 del Sassuolo e della nazionale bosniaca, è sempre nel mirino dell'Inter per il prossimo futuro: stando a quanto riportato da ... Da tuttojuve.com