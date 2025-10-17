Muharemovic a Tuttosport | L’esperienza alla Juventus Next Gen è stata tanto importante imparare da campioni come Chiellini o Bonucci non ha prezzo Interesse dei top club? Vi dico che…

Muharemovic a Tuttosport: tutte le dichiarazioni dell’ex difensore bianconero adesso al Sassuolo. Un percorso di crescita che lo ha portato dalla Juventus Next Gen a essere uno dei difensori più promettenti della Serie A, fino a diventare un pilastro della sua nazionale. Tarik Muharemovic, centrale del Sassuolo, si è raccontato in una lunga intervista, parlando del suo ottimo momento, del suo passato in bianconero e del suo futuro, con le big come calciomercato Juve e Inter che lo seguono con attenzione. OBIETTIVO SASSUOLO – «Non dimentichiamo da dove veniamo e che siamo una neopromossa. La priorità resta il mantenimento della categoria, però è anche vero che ci stiamo rendendo conto di essere forti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

