Muharemovic a Tuttosport | L’esperienza alla Juventus Next Gen è stata tanto importante imparare da campioni come Chiellini o Bonucci non ha prezzo Interesse dei top club? Vi dico che…
Muharemovic a Tuttosport: tutte le dichiarazioni dell’ex difensore bianconero adesso al Sassuolo. Un percorso di crescita che lo ha portato dalla Juventus Next Gen a essere uno dei difensori più promettenti della Serie A, fino a diventare un pilastro della sua nazionale. Tarik Muharemovic, centrale del Sassuolo, si è raccontato in una lunga intervista, parlando del suo ottimo momento, del suo passato in bianconero e del suo futuro, con le big come calciomercato Juve e Inter che lo seguono con attenzione. OBIETTIVO SASSUOLO – «Non dimentichiamo da dove veniamo e che siamo una neopromossa. La priorità resta il mantenimento della categoria, però è anche vero che ci stiamo rendendo conto di essere forti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Sei nomi per rifare la difesa: Marc Guehi (contratto in scadenza nel 2026); Joel Ordonez (ottimi rapporti con il Bruges); Konstantinos Koulierakis (Wolfsburg); Oumar Solet; Mario Gila; Tarik Muharemovic. @tuttosport - X Vai su X
L’Inter ha messo nel mirino Tarik Muharemovic del Sassuolo Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri sarebbero fortemente interessati al centrale bosniaco Non a caso, venerdì al Bentegodi era presente un emissario dei nerazzurri in occasion - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Inter: occhi su Muharemovic. Può guadagnarci anche la Juventus - Dalla possibile cessione del difensore può guadagnarci anche la Juventus Quella in corso doveva essere la stagione della conferma, ma l’inizio d ... Da calcionews24.com
Muharemovic pronto al grande salto? Lo cerca quel club di Serie A in vista di gennaio, la Juve può incassare il 50%: tutti i dettagli - Muharemovic nel mirino di quel club per gennaio, la Juve detiene una percentuale sul cartellino e avrà diritto a una parte del ricavato dalla cessione Il calciomercato si infiamma anche per i giovani ... Da juventusnews24.com
Muharemovic brilla a Sassuolo: l'Inter osserva per il dopo Acerbi, può guadagnarci anche la Juventus - La sosta di ottobre per le nazionali offre l'occasione per un primo bilancio dopo sei giornate di Serie A, un mini- Si legge su msn.com