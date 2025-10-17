Mugnano operaio precipita dal tetto di un capannone | morto 63enne
Un uomo di 63 anni è deceduto nell'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere precipitato dal tetto di un capannone, dove erano in corso lavori, a Mugnano, in provincia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Approfondisci con queste news
Attentato al panicifio al Mugnano, il rogo è doloso: in azione una persona con 4 molotov https://nap.li/Vb9D - facebook.com Vai su Facebook
Mugnano, operaio precipita dal tetto di un capannone: morto 63enne - Un uomo di 63 anni è deceduto nell'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere precipitato dal tetto di un capannone, dove erano in corso lavori, a Mugnano, in provincia di Napoli. Scrive ilmattino.it
Operaio precipita da tetto capannone, muore in ospedale a Napoli - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Lo riporta giornaledibrescia.it
Lavoro, strage senza fine: precipita dal capannone, muore operaio - L'articolo Lavoro, strage senza fine: precipita dal capannone, muore operaio proviene da OttoPagine. Secondo msn.com