Mugnano operaio precipita dal tetto di un capannone | morto 63enne

Ilmattino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 63 anni è deceduto nell'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere precipitato dal tetto di un capannone, dove erano in corso lavori, a Mugnano, in provincia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mugnano, operaio precipita dal tetto di un capannone: morto 63enne

