Mugnano bimba investita da un’auto in via Napoli all’uscita della scuola
Paura a Mugnano, in via Napoli, all'altezza della chiesa di Sant'Alfonso, dove, intorno alle ore 15 di oggi, venerdì 17 ottobre, una bambina è stata investita da una Fiat Panda. Secondo quanto anticipa Il Mattino, la piccola si trovava nei pressi della scuola .
Mugnano, bambina investita da un'auto in via Napoli: ferita alla gamba - Attimi di paura, poco fa, in via Napoli, all'altezza della chiesa di Sant'Alfonso, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto una bambina.