Mugnano bimba investita da un’auto in via Napoli all’uscita della scuola

Paura a Mugnano, in via Napoli, all’altezza della chiesa di Sant’Alfonso, dove, intorno alle ore 15 di oggi, venerdì 17 ottobre, una bambina è stata investita da una Fiat Panda.   Secondo quanto anticipa Il Mattino, la piccola si trovava nei pressi della scuola . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

