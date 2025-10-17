MTV è morta ma chi e cosa ha ucciso MTV?
Ci saluta MTV, che per moltissimi ragazzi, ai tempi, ha rappresentato una finestra, interessante e nuova, su un mondo che non avrebbero potuto raggiungere altrimenti. Poi, dopo un paio di decenni, ha cambiato focus, perdendo la strada e il pubblico di sempre. La decisione di chiudere è innanzitutto di matrice economica, dal momento che Paramount, dopo la fusione con Skydance Group, deve tagliare i costi il più possibile. Allo stesso modo, è innegabile che, soprattutto negli ultimi anni, la fruizione di musica e contenuti sia cambiata, diventando molto più personale e massiccia, immediata, ma anche meno “raccontata”. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Gaia è morta. La vicina d’incubatrice di Francesca se n’è andata, la notte, tra i bip del- la TIN e le lacrime dei suoi genitori. Penso che non abbia neanche senso spiegarvi o raccontarvi cosa aveva, a che settimana è nata, a chi somigliava, da quanto tempo er - facebook.com Vai su Facebook