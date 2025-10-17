Mr Scorsese | in un doc vita segreti e curiosità di un regista geniale

(askanews) – È lo straordinario ritratto di un uomo, con la sua infanzia, le sue debolezze, il suo genio, la sua perenne febbre creativa, Mr. Scorsese, il documentario in cinque parti diretto da Rebecca Miller, dal 17 ottobre su Apple TV+. La regista ha impiegato quasi 5 anni per realizzare questo film, che si dipana attorno a una lunga intervista in cui il regista parla con grande sincerità di sé stesso e racconta in prima persona la nascita di ognuno dei suoi capolavori. Parallelamente le voci delle persone più vicine a lui, dagli amici di infanzia alle figlie, ai suoi “alter ego” Robert De Niro e Leonardo Di Caprio, aiutano a comprendere meglio un uomo profondamente cattolico ma affascinato dal lato oscuro dell’essere umano, che tutta la vita si è interrogato, attraverso i suoi personaggi cinematografici, sulla vera natura dell’uomo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - “Mr. Scorsese”: in un doc vita, segreti e curiosità di un regista geniale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

«Mr. Scorsese esplora la sua visione della natura umana e l’eterna lotta tra il bene e il male nel corso della sua vita e della sua carriera. » Apple TV+ ha pubblicato il trailer ufficiale di Mr. Scorsese, una docuserie in cinque episodi diretta da Rebecca Miller e in - facebook.com Vai su Facebook

Il 17 ottobre, su Apple tv, arriva Mr. Scorsese, la serie in cinque episodi diretta da Rebecca Miller e dedicata - come suggerisce il titolo - a Martin Scorsese. Ne ho già parlato in qualche altra occasione, ma ci tengo a parlarne di nuovo perché credo davvero che - X Vai su X

Mr. Scorsese: il documentario su e con Martin Scorsese è imperdibile. Ne abbiamo parlato con Rebecca Miller. - Debutta in streaming su Apple TV il 17 ottobre un documentario in cinque parti imperdibile per tutti gli appassionati di cinema, ricchissimo di analisi approfondite sui film e di aneddoti irresistibil ... Secondo comingsoon.it

Mr. Scorsese", la vita, i segreti, i film, nel documentario su Apple TV+ - E' lo straordinario ritratto di un uomo, con la sua infanzia, le sue debolezze, il suo genio, la sua perenne ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Mr. Scorsese, su Apple TV+ un doc in cinque parti da non perdere - Scorsese, un ritratto cinematografico in cinque parti dell’iconico regista, produttore e sceneggiatore Martin Scorsese, diretto dall’acclamata regista Rebecca Miller (E all ... Scrive ciakmagazine.it