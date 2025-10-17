Mpetshi Perricard si prende la rivincita e ferma la corsa di Lorenzo Musetti a Bruxelles
Si ferma ai quarti di finale la corsa di Lorenzo Musetti agli European Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso a Bruxelles, in Belgio: l’azzurro, numero 1 del seeding, cede il passo al transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, numero 5 del tabellone di singolare maschile, il quale dopo 4 sconfitte consecutive in altrettanti scontri diretti, batte per la prima volta l’italiano con lo score di 6-4 7-6 (8), in un’ora e 24 minuti di gioco, dopo aver annullato due set point a Musetti nel secondo parziale, e domani nel penultimo atto sfiderà il ceco Ji?í Lehe?ka, testa di serie numero 3. 🔗 Leggi su Oasport.it
