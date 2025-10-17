Mpetshi Perricard distrugge il bicchiere di una tifosa con il servizio più devastante del tennis

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio bomba di Mpetshi Perricard colpisce una tifosa durante il match vinto contro Musetti a Bruxelles. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

mpetshi perricard distrugge bicchiereMpetshi Perricard distrugge il bicchiere di una tifosa con il servizio più devastante del tennis - Il servizio bomba di Mpetshi Perricard colpisce una tifosa durante il match vinto contro Musetti a Bruxelles. Segnala fanpage.it

Musetti doma il bombardiere Mpetshi Perricard, ma che fatica. Prosegue la corsa verso le Finals - "Un pianto liberatorio, lì per lì ha fatto male, ma è acqua passata", le parole pronunciate a freddo. Si legge su gazzetta.it

Musetti-Mpetshi Perricard: highlights Atp Pechino - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mpetshi Perricard Distrugge Bicchiere