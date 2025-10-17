Mpetshi Perricard ace assurdo contro Musetti | distrugge il bicchiere della tifosa

Scene incredibili all'Atp di Bruxelles, dove Mpetshi Perricard - che ha battuto Musetti ai quarti di finale - ha dato spettacolo: bicchiere di una tifosa sugli spalti frantumato dal potente ace del francese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

