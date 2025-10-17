Mourinho polemica con lo Sporting e gli arbitri l’allenatore | Lascio a voi questo rumore

Il gesto delle manette a Tagliavento, le polemiche con Chiffi e quella notte maledetta a Budapest con la Roma, targata Taylor, mai digerita da José Mourinho. L’ex tecnico del Fenerbahce – che anche in Turchia si era lamentato dei fischietti spesso e volentieri – torna ad attaccare gli arbitri anche dal Portogallo. Stasera in campo il Benfica, contro il Chaves: il tecnico José Mourinho ne ha approfittato per mandare una stilettata ai rivali dello Sporting, spiegando ieri in conferenza stampa: «La finale della scorsa Coppa è stata un lavoro sfortunato dell’arbitraggio, incluso il Var, che a volte è più importante degli arbitri in campo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

