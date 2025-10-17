Mourinho in polemica con lo Sporting e gli arbitri l’allenatore | Lascio a voi questo rumore

Il gesto delle manette a Tagliavento, le polemiche con Chiffi e quella notte maledetta a Budapest con la Roma, targata Taylor, mai digerita da José Mourinho. L’ex tecnico del Fenerbahce – che anche in Turchia si era lamentato dei fischietti spesso e volentieri – torna ad attaccare gli arbitri anche dal Portogallo. Stasera in campo il Benfica, contro il Chaves: il tecnico José Mourinho ne ha approfittato per mandare una stilettata ai rivali dello Sporting, spiegando ieri in conferenza stampa: «La finale della scorsa Coppa è stata un lavoro sfortunato dell’arbitraggio, incluso il Var, che a volte è più importante degli arbitri in campo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mourinho in polemica con lo Sporting e gli arbitri, l’allenatore: «Lascio a voi questo rumore»

Leggi anche questi approfondimenti

#Palermo-#Modena, arbitra #Chiffi: quella pesante critica di #Mourinho n vista della sfida che vedrà il Palermo affrontare il Modena, domenica 19 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio Renzo Barbera, l’AIA ha deciso di affidare la direzione del match a Daniele Chif - facebook.com Vai su Facebook

Mourinho polemica con lo Sporting e gli arbitri, l’allenatore: «Lascio a voi questo rumore» - Botta e risposta tra Mourinho e l'allenatore dello Sporting, Rui Borges sul Var nella finale della passata stagione ... Secondo ilnapolista.it

Mourinho attacca ancora: "Troppi errori degli arbitri e il Var sbaglia anche di più" - Il tecnico del Benfica, José Mourinho, è tornato a puntare il dito contro gli arbitri e il VAR anche in Portogallo, dopo settimane tesissime in seguito ad un episodio in campionato ... Da sport.virgilio.it